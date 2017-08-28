Обнаружен скелет «рыбоящера» с зародышем внутри

Ученые из Германии и Великобритании обнаружили один из самых крупных скелетов ихтиозавров (лат. Ichthyosauria — «рыбоящеры») — группы морских ящеров, живших одновременно с динозаврами. Кости принадлежали самке, которая умерла во время беременности. Внутри рептилии были найдены останки эмбриона. Об этом сообщает издание ScienceDaily.
Окаменелости были извлечены из пород на побережье графства Сомерсет в Великобритании в середине 90-х годов. Образцы оставались неизученными, пока не попали в коллекцию Государственного музея Нижней Саксонии в Ганновере (Германия). Останки исследовали только в 2017 году, и биологи идентифицировали их как Ichthyosaurus somersetensis.
Останки зародыша внутри ящера состоят из части позвоночника, части плавника, нескольких ребер и некоторых других костей. Длина цепочки позвонков достигала лишь семи сантиметров. Скелет эмбриона, по мнению ученых, не успел полностью сформироваться.
По оценкам палеонтологов, длина взрослой особи составляла 3-3,5 метра. Это не самый крупный известный представитель ихтиозавров. Известен вид, размер которого превышал 20 метров.
Ихтиозавры, в отличие от динозавров, обитали в морской среде и представляли собой отдельную эволюционную ветвь.