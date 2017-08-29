Наука и техника
 

Установлена причина возникновения анорексии

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Американские ученые обнаружили генетические причины появления расстройств приема пищи, в частности, нервных анорексии и булимии. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Plos One, кратко о нем сообщает Scientific Fmerican.

Анализ геномов 93 человек, у каждого из которых ранее было обнаружено расстройство приема пищи, позволил найти 431 генов, связанных с данной группой синдромов, которые сформировали две группы. Первая отвечает за контроль аппетита, потребление и переваривание пищи, вторая оказалась связанной с иммунной системой. Риск развития нарушений пищевого поведения, по оценкам ученых, на 50-80 процентов связан с генетическими факторами.

Ученые отмечают, что полученные ими результаты находятся в хорошем согласии с известными проявлениями расстройств пищевого поведения, в частности, необычными диетами или избыточными физическими нагрузками. Специалисты полагают, что проведенное исследование укрепляет набирающую популярность точку зрения о том, что нервные анорексия и булимия обусловлены не только психическими, но и генетическими основаниями.

Согласно оценкам ученых, в США около 30 миллионов мужчин и женщин в течение своей жизни столкнутся с нарушениями пищевого поведения. В среднем каждый двадцатый американец с нервной анорексией, наблюдаемой в течение пяти лет, умрет.

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