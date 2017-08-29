Депутатам предложили перенести начало учебного года

Депутаты от фракции ЛДПР Михаил Дегтярев, Борис Чернышов и Вадим Деньгин внесли в электронную базу нижней палаты парламента законопроект, согласно которому предлагается разрешить муниципалитетам переносить начало учебного года с 1 сентября на 1 октября.

«Законопроектом предлагается закрепить за органами местного самоуправления соответствующего муниципального образования право переносить дату начала учебного года в образовательных организациях на 1 октября. Таким образом, дата 1 сентября будет сохранена как общая дата начала учебного года, но муниципальным образованиям будет предоставлена возможность переносить ее как раз в зависимости от объективных условий», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Также депутаты указали, что принятие законопроекта позволит более гибко подходить к решению вопроса о начале и окончании учебного года в образовательных организациях, исходя из климатических, национальных и иных особенностей конкретного муниципального образования, а также более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей.