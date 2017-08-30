Депутат Деньгин объяснил предложение о переносе начала учебного года

Депутат от ЛДПР Вадим Деньгин, являющийся одним из авторов законопроекта, согласно которому предлагается разрешить муниципалитетам переносить начало учебного года с 1 сентября на 1 октября, в беседе с «Парламентской газетой» объяснил его положения.

«Мы предлагаем сместить учебный год и каникулы на месяц. То есть год может начинаться 1 октября, а каникулы с 1 июля. Также мы предлагаем увеличить межчетвертные каникулы», — сообщил Деньгин изданию.

Он уточнил, что за организаторами учебного процесса будет оставлено право выбора, когда закончить учебный год — в мае или в июне. По его словам, о таких нововведениях давно просят различные регионы страны.

Ранее во вторник законопроект был внесен в электронную базу нижней палаты парламента депутатами от ЛДПР Михаилом Дегтяревым, Борисом Чернышовым и Вадимом Деньгиным.

«Законопроектом предлагается закрепить за органами местного самоуправления соответствующего муниципального образования право переносить дату начала учебного года в образовательных организациях на 1 октября. Таким образом, дата 1 сентября будет сохранена как общая дата начала учебного года, но муниципальным образованиям будет предоставлена возможность переносить ее как раз в зависимости от объективных условий», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

