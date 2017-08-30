Баффет стал владельцем крупнейшей доли в Bank of America

Американский инвестор Уоррен Баффет стал крупнейшим акционером Bank of America, второго по величине банка США. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Для проведения сделки принадлежащая бизнесмену холдинговая компания Berkshire Hathaway приобрела 700 миллионов акций Bank of America. Berkshire конвертировала принадлежащий компании пакет привилегированных акций банка общей стоимостью пять миллиардов долларов. Теперь Баффет владеет 6,6 процента акций финансовой корпорации.

Материалы по теме Порок на продажу Как инвесторы вкладывают деньги в проституцию, наркотики и воздух

30 июня телеканал CNBC сообщил о намерении Berkshire превратить имеющиеся у нее 700 миллионов привилегированных акций Bank of America в обыкновенные.

Компания Berkshire является крупнейшим акционером другой ведущей финансовой организации США — Wells Fargo. Кроме того, у Баффета есть крупный пакет акций Goldman Sachs.

87-летний Уоррен Баффет является вторым по величине состояния человеком в мире. По данным Bloomberg, он уступает лишь создателю Microsoft Биллу Гейтсу.