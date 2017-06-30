Уоррен Баффет станет крупнейшим акционером Bank of America

Компания инвестора-миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway приняла решение превратить имеющиеся у нее 700 миллионов привилегированных акций Bank of America в обыкновенные, сообщает CNBC. В итоге Баффет станет крупнейшим акционером банка.

Номинальная стоимость конвертируемых акций составит 5 миллиардов долларов, их текущая рыночная цена — около 17 миллиардов. Таким образом, прибыль Баффета будет равна 12 миллиардам долларов. К этому нужно добавить и ежегодные дивиденды, составлявшие более 300 миллионов долларов.

По итогам сделки у Berkshire будет 6,6 процента акций Bank of America. Сейчас компания Баффета является крупнейшим акционером другой ведущей финансовой организации США — Wells Fargo. Кроме того, у Баффета есть крупный пакет акций Goldman Sachs.

В феврале сообщалось, что Berkshire Hathaway заработала на акциях Apple более миллиарда долларов в связи с ростом котировок ценных бумаг с начала года.

86-летний Уоррен Баффет является вторым по величине состояния человеком в мире. По данным Bloomberg, он уступает лишь создателю Microsoft Биллу Гейтсу.