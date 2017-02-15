Акции Apple принесли Баффету миллиард долларов за шесть недель

Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway заработала на акциях Apple более миллиарда долларов в связи с ростом котировок ценных бумаг с начала года. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что Berkshire Hathaway в четыре раза увеличила вложения в акции Apple в четвертом квартале прошлого года. Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), в октябре компания Баффета владела 15 миллионами акций Apple, к концу декабря количество ценных бумаг в собственности возросло до 57 миллионов. С начала 2017 года акции Apple подорожали на 16,6 процента.

В настоящее время Apple является самой дорогой компанией мира, ее капитализация оценивается в 650 миллиардов долларов. На втором месте Alphabet (материнская структура Google) — ее стоимость составляет 590 миллиардов долларов. Microsoft занимает третье место. В пятерку самых дорогих входят также Berkshire Hathaway (408 миллиардов долларов) и Amazon (около 400 миллиардов долларов).