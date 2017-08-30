В ОАЭ по просьбе Кадырова прекратили уголовное дело против российского режиссера

Суд Абу-Даби закрыл уголовное дело в отношении российского режиссера Арика Манукяна после обращения главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом в среду, 30 августа, сообщается на сайте главы и правительства Чеченской республики.

«В связи с многочисленными обращениями Арика Манукяна и его друзей глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров занимался данным вопросом. Он лично обратился к представителям руководства страны, с которыми поддерживает теплые братские отношения», — говорится в сообщении.

«В ответ на его просьбу власти Абу-Даби проявили добрую волю, освободив Манукяна от уголовного преследования», —

подчеркивается в послании.

Отмечается, что россиянин сможет в скором времени вернуться домой.

О том, что Манукяна задержали в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) из-за съемки мечети в Абу-Даби с беспилотника, стало известно в июле. Сначала его поместили в судебную тюрьму, после чего перевели под домашний арест.

«Установлено, что дрон Манукяна был зафиксирован системой ПВО ОАЭ, которая и подала сигнал Службе безопасности. С иском против Манукяна выступали представители МО, МВД, Минтранса и Управления гражданской авиации», — сообщается на сайте правительства Чечни.

За подобное правонарушение в ОАЭ может грозить крупный штраф или несколько месяцев тюрьмы.