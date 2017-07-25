Российский режиссер рассказал о задержании за съемку с дрона мечети в Абу-Даби

Российский режиссер Арик Манукян рассказал, что уже два месяца находится под домашним арестом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) из-за съемки мечети в Абу-Даби с беспилотника. Его слова передает газета «Коммерсантъ» во вторник, 25 июля.

Полиция столицы ОАЭ задержала Манукяна и еще двух россиян, находившихся рядом во время съемки. Инцидент произошел 26 мая возле мечети шейха Зайда. Их поместили в судебную тюрьму, однако после вмешательства посольства России они были переведены под домашний арест.

Фигурантам грозит крупный штраф или несколько месяцев тюрьмы. Кинематографист отметил, что им запрещено покидать страну, свое проживание они оплачивают самостоятельно.

«Как я понял, нас обвиняют в том, что мы не только снимали без разрешения мечеть, но и расположенный рядом аэропорт. Но этого не было!» — заявил Манукян. По его словам, он готов уплатить штраф, лишь бы «все это быстрее завершилось».

Режиссер поведал, что работал над свадебным видео для своих знакомых. В момент задержания он снимал новобрачных в кабриолете на фоне мечети.

Заведующий консульским отделом посольства России в ОАЭ Рамиль Бикмуллин сообщил, что дипломаты работают над разрешением конфликтной ситуации. По его словам, власти страны негативно относятся к запуску нелицензированных беспилотников.

33-летний Арик Манукян снял фильм «Прерванная песня» и короткометражку «Мамочка».