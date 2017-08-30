В заброшенном доме на Камчатке полиция обнаружила пять тонн красной икры

Сотрудники полиции, ФСБ, Росгвардии и Россельхознадзора нашли в заброшенном деревянном доме в 136 километрах от поселка Ключи Камчатского края более двухсот пластиковых контейнеров с красной икрой. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 30 августа.

Общий вес изъятой продукции, заготовленной кустарным способом, составил более пяти тонн. Она передана на ответственное хранение уполномоченной организации.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»).

Полиция выясняет кому принадлежит склад.

20 июня стало известно о приговоре четырем жителям Хабаровского края за перевозку в катафалке полутонны черной икры и ее незаконную продажу. Их признали виновными в незаконном обороте водных биоресурсов и назначили наказание от пяти до 2,5 лет в колонии. Также суд взыскал с них ущерб, нанесенный государству, в размере 4,1 миллиона рублей.