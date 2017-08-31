Власти Москвы рассказали о городском планировании на 500 лет вперед

Благоустройство Москвы планируется на 500 лет вперед, заявил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев во время встречи с представителями бизнеса. Они обсуждали программу реновации, передает в четверг, 31 августа, ТАСС.

«Город смотрит на 100 лет вперед, а по некоторым проектам на 500 лет, горизонт планирования Москвы гораздо выше. Метро проектируется на 200 лет вперед», — уточнил руководитель департамента.

Он отметил, что, в отличие от города, горизонт планирования строительных компаний — от пяти до десяти лет. Бочкарев добавил, что во время первой волны реновации Москва была вынуждена взять на себя задачи, которые представляли трудности для предпринимателей и инвесторов.

«Проект реновации — это не девелопмент, это проект глобального обновления стареющего жилого фонда. Я хочу добавить, что никакой бизнес пока не в состоянии даже в ближайшем будущем с этим справиться», — сказал Бочкарев.

Переселение жителей из ветхих хрущевок начнется осенью 2017 года. Первым делом реновация затронет район Бескудниково на севере Москвы. Власти обещают жильцам выделить квартиры в новостройках в их же районах или, по крайней мере, в соседних. При этом новое жилье будет на 25-35 процентов дороже предыдущего по рыночной стоимости, уверяют в мэрии.

В феврале снести московские хрущевки и построить на их месте новое жилье столичной мэрии поручил президент России Владимир Путин.