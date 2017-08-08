Названа стоимость отделки квартир по программе реновации

Отделка квадратного метра жилья, построенного по программе реновации, обойдется в 11 тысяч рублей. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«В предыдущей программе у нас отделка была эконом-класса, она значительно дешевле. На сегодняшний день отделка стала более дорогая, и она составляет более 11 тысяч рублей за квадратный метр», — заметил он, подчеркнув, что москвичи получат квартиры, с отделкой комфорт-класса готовые для проживания.

Согласно утвержденным правительством стандартам отделки, опубликованным на сайте мэрии, в новых квартирах будут утепленные входные двери с повышенной звукоизоляцией, окна — с двухкамерными стеклопакетами и москитной сеткой. Базовый цвет обоев и плитки будет белым.

Территорию вокруг домов также обустроят по новым стандартам. «Максимально, где возможно, мы будем делать закрытые дворы без машин с учетом его обеспечения пожарным проездом, пешеходными дорожками, детскими площадками, площадками для тренажеров и тихого отдыха, озеленением и освещением», — рассказал Хуснуллин. Он добавил, что в микрорайонах будут установлены камеры видеонаблюдения и создано улучшенное освещение.

В итоговый список домов, подлежащих сносу, вошли 5144 здания, в которых проживают около миллиона человек. Под реновацию попали пятиэтажки, около ста девятиэтажек, а также двух- и трехэтажные строения. Окончательное решение о включении в программу принимали жители домов — для этого необходимо было согласие более двух третей собственников.

Начало переселения запланировано на осень 2017 года. Первым районом станет Бескудниково на севере Москвы.