Около половины россиян высказались за реновацию жилья в их городе

Почти половина россиян (42 процента) считает, что в их городе необходимо провести реновацию жилья. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

В то же время 47 процентов опрошенных полагают, что в их населенном пункте есть более острые проблемы, чем ветхое жилье, а 11 процентов затруднились ответить.

73 процента респондентов заявили, что ряд регионов страны больше нуждается в реализации программы реновации, чем Москва.

Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов прокомментировал результаты опроса: «Гипотеза о том, что большинство выскажется за реализацию программы реновации в их субъекте, не подтвердилась».

«Причина этого не только в более скромных запросах, но и в оценке степени реалистичности данной программы в их регионах. Россияне видят, с какими скрипом идет реализация уже действующих программ, и не питают особых надежд», — отметил специалист. Он добавил, что внимание жителей регионов сфокусировано на повседневных проблемах: состоянии экономики, наличии рабочих мест, уровне цен, состоянии дорог, ЖКХ.

Опрос проводился с 22 по 27 июня в 46 регионах. В нем приняли участие 1600 человек. Вероятность погрешности не превышает 3,5 процента.

Программа реновации жилья в Москве продлится до 2023 года. В итоговый список домов, подлежащих сносу, вошли 5144 здания, в которых проживают около миллиона человек.

Под реновацию попали пятиэтажки, около ста девятиэтажек, а также двух- и трехэтажные строения. Окончательное решение о включении в программу принимали жители домов — для этого необходимо было согласие более двух третей собственников.