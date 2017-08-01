Утвержден итоговый список попавших под реновацию московских пятиэтажек

В итоговом списке программы реновации столичного жилья оказались 5144 дома. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает Rambler News Service.

«С 1 августа, то есть с сегодняшнего дня, собственники этих квартир освобождаются от капитального ремонта. Программа рассчитана до 2032 года. Мы, конечно, не будем растягивать удовольствие. Мы будем делать все возможное, чтобы реализовать программу в кратчайшие сроки», — сказал Собянин, отметив, что окончательный список будет опубликован на портале столичной мэрии.

Всего под программу реновации попали 350 тысяч квартир, в которых проживает около миллиона человек. Отмечается, что наибольшее число домов, подлежащих сносу, расположены в Восточном административном округе.

В предварительном перечне на снос было 4546 домов. Окончательное решение о включении дома в программу принимали жители дома — для этого необходимо согласие более 2/3 собственников. Начало переселения жителей пятиэтажек запланировано на осень 2017 года. Первым районом станет Бескудниково на севере Москвы. Жителям снесенных домов выделят квартиры в новостройках в том же или соседнем районе.