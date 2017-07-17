Газета узнала о планируемом сносе еще полутора тысяч московских хрущевок

Московская программа сноса пятиэтажек может распространиться еще на 1,5 или 1,6 тысячи домов. Об этом 16 июля пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в мэрии.

Собеседники издания отметили, что итоги голосования жителей домов по их включению в программу реновации еще не подведены, в мэрии продолжают сверять протоколы опроса и проверять их подлинность.

Список зданий, участвующих в программе, был зафиксирован при подписании закона о реновации президентом России Владимиром Путиным и составлял 4546 домов. Однако, как пишет издание, власти Москвы планируют добавить в программу пятиэтажки, жители которых проведут общие собрания собственников (ОСС) и направят протоколы заседаний в управу не позднее 20 июля.

Отмечается, что наибольшее число желающих добавиться в программу — в Новой Москве, такое решение там приняли жители 199 домов. Об этом «Ведомостям» рассказал руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Закон о реновации был подписан главой государства 1 июля. Документ предполагает снос нескольких тысяч пятиэтажных хрущевок, жители которых проголосовали за переезд. На их месте будут построены новые жилые кварталы.

Мэр Москвы Сергей Собянин уверил, что реновация приведет к снижению цен на недвижимость в столице. Необходимость масштабной перестройки он объяснил не только обветшанием жилого фонда, но и тем, что в городе появляется слишком мало новых домов.

