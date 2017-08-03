СМИ узнали о новом варианте расселения москвичей по программе реновации

Мэрия Москвы рассматривает новый вариант переселения жителей домов, попавших в программу реновации. Об этом в четверг, 3 августа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванного столичного чиновника.

«Обсуждаемый механизм позволяет жильцам сносимого дома выбрать новую квартиру с большей площадью без доплаты», — сообщил собеседник издания, подчеркнув, что при этом новое жилье будет расположено в более дешевом и дальнем районе.

Отмечается, что также обсуждается вариант переезда в квартиры большей площади в своем районе с доплатой. При этом граждане смогут воспользоваться льготными условиями по ипотеке.

1 августа мэрия утвердила итоговый список домов, подлежащих сносу, в который вошли 5144 здания, в которых проживают около миллиона человек. Под реновацию попали пятиэтажки, около ста девятиэтажек, а также двух- и трехэтажные строения. Окончательное решение о включении в программу принимали жители дома — для этого было необходимо согласие более двух третей собственников.

Программа реновации рассчитана до 2032 года. Начало переселения запланировано на осень 2017-го. Первым районом станет Бескудниково на севере Москвы. Жителям снесенных домов выделят равнозначные или равноценные (по выбору жильцов) квартиры в новостройках в том же или соседнем районе.