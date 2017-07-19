Законопроект о реновации для всей страны собрались внести в Госдуму осенью

Осенью в Госдуму будет внесен законопроект о распространении программы реновации жилья на все регионы страны. Об этом заявила глава комитета по ЖКХ нижней палаты парламента Галина Хованская на пленарном заседании в среду, 19 июля, передает РИА Новости.

Проект документа подготовлен. Хованская отметила, что из нескольких субъектов России уже пришли обращения о готовности вступить в программу.

6 июня глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев допустил подготовку всероссийского проекта после принятия закона о реновации в столице. В свою очередь в Кремле заявили, что оценивать перспективы распространения реновации на территории страны следует только после первых результатов ее реализации в Москве

Закон о реновации жилья в столице подписан президентом России Владимиром Путиным 1 июля. Программа подразумевает снос ветхих пятиэтажных хрущевок и переселение их жильцов в новые дома. Решение об участии в реновации принимается только большинством (70 процентов) владельцев квартир каждой пятиэтажки. Образцы домов для переселенцев представили в шоу-руме на ВДНХ.