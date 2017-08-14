Стали известны адреса переселения москвичей по программе реновации

Мэрия Москвы утвердила адреса первых площадок для переселения жильцов из пятиэтажек по программе реновации. Об этом в понедельник, 14 августа, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил заммэра столицы Марат Хуснуллин.

Всего рассматривается 323 стартовые площадки, на которых планируется построить 5,8 миллиона квадратных метров жилья. В утвержденном списке значится 113 объектов, среди которых есть уже готовые и строящиеся дома, парковки, ветхие здания и пустыри.

Одним из основных критериев выбора площадок стала максимальная близость к району реновации: «Мы уверены, что 85–90 процентов москвичей останется в своих микрорайонах», — заявил Хуснуллин.

Переселение жителей из сносимого ветхого жилья начнется осенью 2017 года. Первым делом реновация затронет район Бескудниково на севере Москвы. Власти обещают москвичам выделить квартиры в новостройках в их же районах или, по крайней мере, в соседних. При этом новое жилье будет на 25-35 процентов дороже предыдущего по рыночной стоимости, уверяют в мэрии.

В феврале снести московские хрущевки и построить на их месте новое жилье столичной мэрии поручил президент России Владимир Путин.