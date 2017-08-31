В ЛНР рассказали об угрожающей родственникам ополченцев СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) пытается запугать и шантажировать ополченцев самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщила пресс-служба министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР.

В ведомстве привели в пример бойца Народной милиции ЛНР Петра Петренко. Сотрудники СБУ сначала пытались давить на его родственников, живущих на подконтрольной Киеву территории, а затем начали угрожать ему самому. «Они перешли к прямым угрозам жизни и здоровью, пообещав Павлу Петренко, что теперь им займется спецгруппа по ликвидации военнослужащих республики», — отметили в МГБ.

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11 августа стало известно, что СБУ взяла в заложники дочь военнослужащей Народной милиции ЛНР. «Вернуть ребенка и сохранить жизнь родителям [военнослужащей] Марины Гайко сотрудники спецслужбы пообещали взамен на сотрудничество и передачу им сведений, составляющих государственную тайну ЛНР», — заявили тогда в правоохранительных органах ЛНР.

Украинские силовики и ополченцы ведут обмен пленными, захваченными в ходе конфликта в регионе, и теми, кто был задержан вне районов боевых действий. При этом взаимное освобождение задержанных предусмотрено Комплексом мер по выполнению минских соглашений, который был подписан в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.