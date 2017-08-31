Троих китаянок вышлют из США за жульничество на университетских экзаменах

Трех гражданок Китая вышлют из США за жульничество при поступлении в университет. Об этом сообщает Reuters.

Одна из обвиняемых, Чэн Сяомэн, уже призналась в попытке мошенничества. В течение ближайших трех недель ожидаются судебные заседания по делам Чжан Шикунь и Ван Юэ. Именно Ван, по версии прокуроров, вместо Чэн и Чжан за деньги сдала TOEFL, экзамен по английскому языку для иностранных поступающих. Его результаты признают около девяти тысяч колледжей и университетов в более чем 130 странах мира.

Формально всем трем грозит по пять лет тюрьмы, однако прокуратура заявила: в случае согласия женщин на депортацию она не будет требовать заключения сверх уже отбытого ими до суда. Адвокат Чэн попросил суд о снисхождении: его подзащитная учится хорошо, к тому же ей придется возвращаться в Китай с позором к неудовольствию ее отца.

В 2015-2016 учебных годах в университетах и колледжах США учились более 135 тысяч студентов из КНР.

