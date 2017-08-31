Песков затруднился оценить «упражнения Bloomberg» о новом фаворите Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков затруднился оценить материал Bloomberg, в котором глава Минэкономразвития Максим Орешкин назван новым фаворитом Владимира Путина. Об этом в четверг, 31 августа, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Я, по всей видимости, не обладаю таким широким видением и знанием ситуации, как Bloomberg, поэтому не способен дать оценку таким проявлениям анализа. Проще говоря, мне непонятно, откуда проистекают подобные упражнения», — сказал Песков.

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Ранее в четверг Орешкин, отвечая на вопрос журналистов, соответствует ли действительности эта информация, завил, что у него есть работа, которую он выполнял и будет выполнять.

Агентство Bloomberg сообщило, что влияние и политический вес министра увеличились, и он «вырос в фаворита Путина» 25 августа. В качестве обоснования издание напоминало, что именно Орешкин раскрыл детали первой встречи Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на саммите G20 в Гамбурге. Кроме того, там упоминалось, что глава российского ведомства готовит проект реформ в преддверии президентских выборов 2018 года.

Максим Орешкин возглавил министерство 30 ноября 2016 года. Ранее он занимал должность заместителя министра финансов.