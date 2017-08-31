Наука и техника
 

Названа дата презентации нового iPhone

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Корпорация Apple начала рассылку приглашений на собственную презентацию 12 сентября. На нем ожидается анонс нового iPhone, пишет The Verge.

Кроме iPhone 8, на пресс-конференции, предположительно, представят два других смартфона: iPhone 7s и 7s Plus. Помимо этого, планируется презентация новых часов Apple Watch с LTE-модулем, Apple TV с поддержкой 4К и HDR, а также более подробный рассказ про iOS 11.

В самом приглашении не так много деталей, опираясь на которые можно было бы строить догадки о грядущем мероприятии. На нем лишь указывается, что конференция состоится в театре имени Стива Джобса на территории нового кампуса компании. В нем говорится «Давайте встретимся у нас».

iPhone 8 должен получить новый дизайн с безрамочным 5,8-дюймовым экраном. По слухам, Apple избавится от сканера отпечатков пальцев Touch ID, на смену которому придет сканер лица. Также смартфон оснастят беспроводной зарядкой и обновленной двойной камерой.

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