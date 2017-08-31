Банк России озаботился финансовой культурой населения

Банк России в четверг, 31 августа, запустил информационно-просветительский ресурс Fincult.info, целью которого является формирование финансовой культуры граждан. Как сообщается в пресс-релизе ЦБ, сайт предназначен для широкой аудитории, обладающей разным объемом знаний об экономике и разными финансовыми возможностями.

В материалах портала разбираются ситуации, которые могут коснуться большинства россиян: от планирования личного бюджета до поиска оптимальной стратегии формирования будущей пенсии. Отмечается, что это не прямое руководство к действиям, а лишь рекомендации, которых можно придерживаться, чтобы не упустить что-нибудь важное и не оказаться в критической ситуации.

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«Основная информация сгруппирована по темам, исходя из конкретных потребностей граждан. Например, узнать о том, как происходит денежное обращение, как влияет на нашу жизнь инфляция или как проверить подлинность банкнот, можно в разделе "Деньги". Вся полезная информация о том, как взять кредит или заем, собрана в разделе "Взять в долг"», — отмечается в пресс-релизе.

Большое внимание уделяется также вопросам защиты от мошенников. В каждом из разделов можно пройти тест и оценить свои знания.

Сайт будет содержать не только информационные материалы, но и сервисные функции. В настоящее время запущены калькуляторы — кредитный и депозитный. С их помощью можно рассчитать потенциальную долговую нагрузку и возможный доход по депозиту. Также предусмотрена страница для проверки легитимности финансовых организаций, которая напрямую связана с данными Банка России.

Создатели ресурса рассчитывают, что он будет полезен как потребителям на этапе принятия решений о выборе той или иной финансовой услуги, так и всем, кто хочет знать, как устроен и работает финансовый рынок.

По результатам мониторинга, проведенного НИУ ВШЭ, почти половина россиян (46 процентов) считают неудовлетворительными свои знания в финансовой сфере.