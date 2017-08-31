Пентагон уточнил численность американских военных в Афганистане

В Афганистане служат около 11 тысяч американских военных. Такие данные в среду, 30 августа, привел Пентагон на пресс-конференции. Агентство Reuters отмечает, что это на несколько тысяч больше, чем считалось ранее.

Раскрытие этих данных официальными лицами при этом не означает действительного увеличения численности войск в Афганистане. Увеличение отчетного показателя произошло после того, как министр обороны США Джеймс Мэттис выразил недовольство методом подсчета войск в зонах конфликтов.

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Ранее Пентагон заявлял, что в Афганистане находится примерно 8,4 тысячи американских военнослужащих.

По вопросу численности американских войск в Ираке и Сирии пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт сказала, что работа по этому направлению ведется. Официально заявлено, что на данный момент в Ираке находятся 5262 военнослужащих США, в Сирии — 503.

Президент США Дональд Трамп 21 августа объявил о новой стратегии в отношении Афганистана. Он заверил, что его подход будет заключаться в том, чтобы предотвратить превращение этой страны в безопасное убежище для исламистских боевиков, стремящихся напасть на Соединенные Штаты.

Американские СМИ ранее сообщили, что Трамп принял решение об увеличении военной группировки США в Афганистане на четыре тысячи человек.