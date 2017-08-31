Россияне потратят триллион рублей на сладкое

Расходы россиян на покупку сладкого в нынешнем году могут превысить триллион рублей. Об этом в четверг, 31 августа, сообщает Rambler News Service со ссылкой на данные Центра исследований кондитерского рынка.

За год один россиянин потратит на кондитерскую продукцию в среднем около семи тысяч рублей, или по 19,2 рубля в день. Больше всех сладкое покупают москвичи, они тратят по 39,8 рубля в день, жители Центрального федерального округа — 26,2 рубля в день, петербуржцы — 20,5 рубля.

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Меньше всего тратят жители Южного федерального округа, включая Республику Крым, — 11,4 рубля в день.

В год на одного россиянина в среднем приходится 24 килограмма кондитерских изделий, при этом в структуре потребления преобладают мучные кондитерские изделия — 11,4 килограмма в год на человека.

«Потребление кондитерских изделий в России остается в целом на относительно невысоком уровне. Особенно в сравнении с развитыми европейскими странами, с которыми у нас много сходства в модели потребления сладостей и где сладостей едят в полтора, а в случае отдельных категорий даже в несколько раз больше», — указывается в обзоре.

По данным исследовательского холдинга «Ромир», потребление шоколада в России в июле нынешнего года выросло на четверть. В 2016 году россияне потратили на сладкое 979,5 миллиарда рублей.