Выжившую свидетельницу убийств тверского стрелка отказались признать потерпевшей

Тверской областной суд, в котором идет процесс по делу обвиняемого в убийстве девяти дачников в поселке Редкино Сергея Егорова, отказался признать потерпевшей свидетельницу преступления Марину Коныгину. Об этом в среду, 31 августа, сообщает kp.ru.

Коныгина просила суд признать ее потерпевшей по делу о стрельбе с выплатой компенсации в размере трех миллионов рублей, так как она также являлась мишенью обвиняемого и выжила только благодаря тому, что спряталась от него под одеялом.

При этом против удовлетворения этой просьбы выступила представительница прокуратуры. Обвиняемый не высказал возражений.

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Накануне, на второй день слушаний, Егоров назвал бредом показания одного из свидетелей.

По данным следствия, 3 июня Егоров распивал спиртное в компании дачников. В ходе застолья между обвиняемым и другими участниками застолья произошел конфликт, после которого обидевшийся Егоров ушел за своим охотничьим карабином. Вернувшись, он расстрелял девять человек.

Егорова арестовали 5 июня. Он сознался в убийствах. Психиатры признали стрелка вменяемым. Адвокат обвиняемого сообщила, что Егоров выпил в тот вечер почти два литра водки.