На Пхукете задержан выстреливший в россиянку мужчина

На таиландском острове Пхукет задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по россиянке Елене Харенко во время ограбления. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщает РИА Новости.

Как рассказал представитель управления полиции Пхукета, задержанный оказался гражданином Алжира, который давно проживает в азиатском королевстве с просроченной визой. Местные стражи порядка предполагают, что он также причастен к серии краж на острове. Его жену, гражданку Таиланда, подозревают в торговле похищенным имуществом.

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Как пишет газета «Новости Пхукета», в четверг, 31 августа, на Пхукете задержали нигерийца Джеймса Чуквунвейка Чиджиока (James Chukwunweike Chijioke). Полиция полагает, что 27-летний мужчина может быть связан с делом Харенко.

Он проживает неподалеку от дома россиянки. В квартире Чиджиока нашли несколько краденых вещей, которые тем не менее не принадлежат Харенко. Сам нигериец отрицает причастность к ограблению и стрельбе в российскую гражданку.

Также стало известно, что злоумышленники забрали из дома женщины ноутбук, мобильный телефон и деньги. Общая сумма похищенного составила 60 тысяч бат (около 106 тысяч рублей).

Инцидент произошел в ночь на среду, 30 августа. Двое неизвестных забрались в дом к 52-летней россиянке. Один из них два раза выстрелил в Харенко. Женщина успела добежать до соседей и попросить о помощи. Грабители скрылись с места преступления.