Неймар купил пятиэтажку в пригороде Парижа

Нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии по футболу Неймар приобрел дом в пригороде Парижа. Об этом сообщает Le Figaro.

После переезда в Париж игрок разместился в отеле и параллельно искал себе жилье. Выбор бразильца пал на пятиэтажный особняк в небольшом городе Буживаль. В доме есть бассейн и несколько террас. К жилью прилагается участок площадью 5 тысяч квадратных метров. Стоимость недвижимости не уточняется.

Учебно-тренировочный центр ПСЖ находится в нескольких километрах от нового дома Неймара.

Бразильский форвард с 2013 года выступал за «Барселону», а 3 августа перешел в ПСЖ. Парижане заплатили за 25-летнего футболиста рекордные 222 миллиона евро, которые были прописаны в качестве отступных в контракте нападающего с каталонским клубом. В парижской команде Неймар будет получать около 30 миллионов евро в год.

