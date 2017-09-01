Орешкин посулил школьникам рабочие места

Министр экономического развития России Максим Орешкин пообещал старшеклассникам, что после окончания ими школы в стране начнется активный экономический рост. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщает Rambler News Service.

По его словам, кризис в стране закончился в середине 2016 года, и ВВП сейчас находится на подъеме. «Когда вы будете учиться в институте, искать работу, я думаю, проблем у вас с этим не возникнет, экономика будет активно расти на два-три процента в год», — сказал Орешкин в беседе с старшеклассниками московской школы номер 1474, в которой сам учился.

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31 августа глава Минэкономразвития представил улучшенный прогноз роста экономики, согласно которому в 2017-2018 годах ВВП России увеличится на 2,1 процента (вместо двух процентов в предыдущем сценарии), в 2019 году — на 2,2 процента, в 2020 году — до 2,3 процента.

Ранее в ведомстве полагали, что экономика в 2018-2020 годах будет расти ежегодно на 1,5 процента.