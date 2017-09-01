Силуанов порассуждал о размере Резервного фонда

Объем Резервного фонда России в 2017 году составит 600 миллиардов рублей. Об этом в пятницу, 1 сентября, заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает ТАСС.

По его словам, ведомство по мере возможности будет откладывать использование резервов. «Пока средств достаточно... Наши прогнозы — 623 миллиарда рублей было, сейчас уточняются, но тем не менее, прогнозы по накоплению резервов сохраняются», — сказал Силуанов.

Материалы по теме Объединяй и властвуй Как правительство растратит деньги будущих пенсионеров Все проедали Как Россия будет жить без Резервного фонда

Резервы будут источником для финансирования дефицита бюджета в 2018 году, отметил министр. «Начиная с 2019 года мы планируем отказаться от использования Резервного фонда», — полагает он.

Дефицит федерального бюджета в нынешнем году составит два процента или чуть больше. Осенью будут подготовлены поправки, предусматривающие увеличение ряда расходов, сообщил Силуанов.

Объем Резервного фонда к началу августа составил 1,007 триллиона рублей (16,91 миллиарда долларов), Фонда национального благосостояния — 4,435 триллиона рублей (74,72 миллиарда долларов).

В конце июля Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект об объединении Резервного фонда и ФНБ. Объединение фондов завершится не позднее 1 февраля 2018 года.

Действующий закон о бюджете предусматривает в 2017 году дефицит на уровне 3,2 процента ВВП.

