Подростки помогут Внешэкономбанку разобраться с блокчейном

Департамент тинейджеров будет создан в блокчейн-центре Внешэкономбанка (ВЭБ). Об этом в пятницу, 1 сентября, заявил глава банка Сергей Горьков, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

«В нем будут работать и развивать свои компетенции по блокчейну только подростки 14-17 лет», — сказал Горьков. Центр компетенций по блокчейну создается совместно с НИТУ МИСиС, добавил он.

29 августа Горьков заявил, что Россия может стать мировым лидером в сфере развития технологии блокчейн. «Блокчейн — это фундаментально. Это вещь, которая должна поменять систему взаимоотношений между государством, между гражданами и вообще в принципе в обществе. В этом, наверное, сама сущность блокчейна», — отметил он.

В Минфине считают, что цифровые валюты необходимо регулировать как финансовый актив. Право покупать и продавать электронные деньги должны иметь только квалифицированные инвесторы.

Блокчейн (от английского blockchain — «блочная цепь») — технология распределенных баз данных, основанная на постоянно продлеваемой цепочке записей. Она устойчива к фальсификации, пересмотру, взлому и краже информации.