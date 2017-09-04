Посольство России в США пообещало сохранить интенсивность работы

Консульские учреждения России в США не намерены снижать интенсивность работы. Об этом заявил руководитель пресс-службы российской дипмиссии в США Николай Лахонин, передает ТАСС.

«В контексте недружественных действий американских властей, хотим обратить внимание на то, что российские консульские учреждения не намерены снижать интенсивности работы по оказанию всего комплекса услуг», — сообщил он. Представитель посольства уточнил, что в США функционируют консульские учреждения в Вашингтоне, Нью-Йорке, Сиэтле (штат Вашингтон) и Хьюстоне (штат Техас).

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Лахонин также подтвердил, что все ранее поданные документы в генконсульство в Сан-Франциско переданы в генконсульство в Сиэтле.

Ранее генеральный консул России в США Сергей Петров заявил, что служебная часть генконсульства России в Сан-Франциско, закрытого по требованию Вашингтона, контролируется властями США и оцеплена полицией.

Ранее МИД выложил в соцсетях видеозапись осмотра сотрудниками ФБР здания генконсульства России в Сан-Франциско. Обыски там и в торговом представительстве в Вашингтоне начались вечером 2 сентября.

31 августа власти США потребовали от России закрыть эти дипломатические объекты в срок до 2 сентября. Решение Белого дома стало, как там пояснили, ответным шагом на сокращение американского дипкорпуса в России.