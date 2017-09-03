Полиция Сан-Франциско оцепила служебную часть генконсульства России

Служебная часть генерального консульства России в Сан-Франциско контролируется властями США и оцеплена полицией. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщил агентству РИА Новости генеральный консул Сергей Петров.

Он рассказал, что при этом в жилой части продолжают жить сотрудники консульства. По его словам, им разрешили оставаться в здании до своего отъезда, при этом им поставили крайний срок первого октября. «Фактически мы были выселены из своей квартиры, и американская сторона это признает», — заявил дипломат, добавив, что «происходящее выходит за рамки международно-правовых и просто правовых норм».

Петров рассказал, что теперь сотрудники консульства будут закрывать все текущие административно-хозяйственные дела.

Генконсул посоветовал российским гражданам «не волноваться и, если нет ничего срочного, подождать один-два месяца до прояснения ситуации». Он уточнил, что все документы, связанные с консульской работой, будут перемещены в консульство в Сиэттле.

Ранее МИД выложил в соцсетях видеозапись осмотра сотрудниками ФБР здания генконсульства России в Сан-Франциско. Обыски там и в торговом представительстве в Вашингтоне начались вечером 2 сентября.

31 августа власти США потребовали от России закрыть эти дипломатические объекты в срок до 2 сентября. Решение Белого дома стало, как там пояснили, ответным шагом на сокращение американского дипкорпуса в России.

Позднее появилась информация о том, что несколько российских дипломатов попросили политического убежища в Штатах. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, которая назвала такие новости ложью и «классикой информационных войн».