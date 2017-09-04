Трамп одобрил многомиллиардные поставки оружия Южной Корее

Президент США Дональд Трамп в разговоре с лидером Республика Корея Мун Чжэ Ином одобрил многомиллиардные поставки вооружений Сеулу. Об этом говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Белого дома.

«Лидеры государств пообещали укрепить совместные военные возможности. Трамп принципиально одобрил инициативу Южной Кореи по снятию ограничений на боевую нагрузку их ракет. Также Трамп высказал одобрение приобретению Южной Кореей оружия и снаряжения США на многие миллиарды долларов», — отметили в администрации американского лидера.

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4 сентября сообщалось, что разведка Южной Кореи зафиксировала в КНДР признаки подготовки к очередному пуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в сторону Тихого океана.

Днем ранее Северная Корея заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

