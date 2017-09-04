Беременная жена Руни сбежала из дома из-за пьяной поездки мужа с другой девушкой

Беременная жена нападающего английского «Эвертона» Уэйна Руни Колин ушла из дома вместе с тремя детьми. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, 2 сентября супруга футболиста переехала к своим родителям. Она решила покинуть дом из-за поведения Руни, который был задержан за вождение в нетрезвом виде, при этом в салоне его автомобиля находилась некая девушка по имени Лаура Симпсон.

По словам друзей форварда, он опасается за будущее своего брака.

Руни был задержан по подозрению в пьяном вождении 1 сентября. После допроса в полицейском участке игрока отпустили под залог. Он предстанет перед судом 18 сентября.

В июле англичанин покинул «Манчестер Юнайтед» и вернулся в ливерпульский «Эвертон». В составе этой команды он в 2002 году дебютировал в Английской премьер-лиге. Форвард играл за «ирисок» до 2004 года, когда его купили манкунианцы.

Уэйн и Колин женаты девять лет. Пара имеет троих сыновей.