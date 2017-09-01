Очевидцы описали поведение пьяного Руни

Нападающего английского «Эвертона» Уэйна Руни, задержанного за вождение в нетрезвом виде, отпустили под залог. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщает The Mirror.

По словам очевидцев, незадолго до задержания 31-летний футболист танцевал на столах и пел песни группы Oasis в одном из баров поселка Олдерли Эдж.

Футболист, проведший ночь в полицейском участке, предстанет перед судом 18 сентября.

Ранее в пятницу сообщалось, что Руни заподозрили в управлении автомобилем в нетрезвом виде.

9 июля нападающий перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон», заключив двухлетний контракт. В составе ливерпульской команды он в 2002 году дебютировал в английской премьер-лиге. Форвард играл за «ирисок» до 2004 года, пока его за 20 миллионов фунтов стерлингов не купили манкунианцы.

Руни — самый результативный игрок в истории сборной Англии. На его счету 53 гола в 119 матчах. Этим летом футболист завершил выступления за национальную команду.