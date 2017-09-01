Руни задержали за пьяную езду

Нападающего английского «Эвертона» Уэйна Руни заподозрили в управлении автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщает Daily Mirror.

Инцидент произошел в четверг, 31 августа. Полиция остановила 31-летнего футболиста рядом с его домом в графстве Чешир. Руни задержали, доставили в ближайший полицейский участок, допросили и отпустили. Представители спортсмена и сотрудники правоохранительных органов отказались комментировать инцидент.

23 августа Руни сообщил, что прекращает выступление за сборную Англии.

9 июля нападающий перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон», заключив двухлетний контракт. В составе ливерпульской команды он в 2002 году дебютировал в английской премьер-лиге. Форвард играл за «ирисок» до 2004 года, пока его за 20 миллионов фунтов стерлингов не купили манкунианцы.

Руни — самый результативный игрок в истории сборной Англии. На его счету 53 гола в 119 матчах.

