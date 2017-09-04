Жириновский предложил сменить главу МИД

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что России необходимо проводить более жесткую внешнюю политику. Его слова приводит РИА Новости в понедельник, 4 сентября.

«С чего бы я начал, если бы был президентом: я бы начал со смены министра иностранных дел. Он [глава МИД России Сергей Лавров] уже не годится для другой обстановки, <…> сегодня нужен другой человек, который будет лучше его», — сказал лидер либерал-демократов.

При этом политик не назвал человека, который, по его мнению, был бы достойным преемником действующего министра.

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29 августа Жириновский в интервью блогеру Юрию Дудю признался, что считает себя вторым по значимости и влиянию человеком в России. Он также выразил уверенность в том, что на выборах главы государства, которые пройдут в марте 2018 года, займет второе место. Свое намерение участвовать в президентской кампании он подтвердил 21 августа.

Лавров возглавляет министерство иностранных дел России с 2004 года. Является постоянным членом Совета безопасности России и кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».