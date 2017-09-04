Зидан рассказал о сожалении за удар Матерацци головой в финале ЧМ-2006

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан выразил сожаление в связи с тем, что в бытность игроком ударил головой защитника сборной Италии Марко Матерации в финале чемпионата мира 2006 года. Его слова приводит Goal.com.

«Я не горжусь, что ударил Матерацци. Я уже извинялся перед молодежью, тренерами, всеми людьми, которые стараются изменить футбол к лучшему. Но это часть моей карьеры, моей жизни. Это одна из неприятных вещей, которую нужно просто принять и пережить», — сказал Зидан.

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Финал чемпионата мира по футболу 2006 года состоялся в Берлине 9 июля, в нем встречались сборные Франции и Италии. В дополнительное время Зидан получил красную карточку за удар головой в грудь Матерацци. Встреча завершилась победой итальянцев в серии пенальти.

Инцидент долго обсуждался в мировых СМИ. По основной версии конфликт произошел после того, как Матерацци оскорбил мать Зидана. Через год после финала ЧМ-2006 итальянец признался, что его слова касались сестры лидера сборной Франции. Позднее Матерацци назвал глупым их конфликт с Зиданом.

