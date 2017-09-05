SpaceX завершила испытания первой ступени сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy

Компания SpaceX завершила огневые испытания первой ступени сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Об этом сообщает UPI.

«Испытания трех ускорителей первой ступени Falcon Heavy завершены на нашем ракетном полигоне в Мак-Грегоре, Техас», — говорится в Twitter компании.

В SpaceX называют Falcon Heavy «мощнейшей ракетой в мире», ее запуск обойдется в три раза дешевле (около 120 миллионов долларов), чем пуск самого грузоподъемного действующего носителя Delta IV Heavy. Ее первый пуск запланирован на ноябрь.

Конструктивно первая ступень Falcon Heavy состоит из центрального блока и пары боковых ускорителей, представляющих собой модернизированные первые ступени средне-тяжелой ракеты Falcon 9. На низкую опорную орбиту носитель способен выводить 63,8 тонны.

В целях экономии средств SpaceX в качестве боковых ускорителей установит на Falcon Heavy ранее использованные первые ступени Falcon 9. Первые огневые испытания центрального блока носителя состоялись в мае.

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В июле глава SpaceX Илон Маск допустил провал запуска Falcon Heavy. Причину возможной неудачи бизнесмен видит в необходимости синхронной работы 27 двигателей. «Там много чего может пойти не так», — считает он.

В настоящее время в мире только в США проекты создания новых сверхтяжелых ракет дошли до этапа сборки носителей. На 2019 год запланированы испытания создаваемого компанией Boeing носителя SLS (Space Launch System, должен выводить, в зависимости от версии, от 70 до 129 тонн на низкую опорную орбиту).

В прошлом веке было создано три ракеты подобного класса. Самая успешная из них, Saturn V (до 140 тонн), использовалась в американской лунной программе. Другой носитель, Н-1 (до 90 тонн), создавался в СССР. Все четыре его старта прошли неудачно. Другой советский сверхтяжелый носитель, «Энергия» (рассчитан на вывод ста тонн), запускался два раза. Все его старты были удачными. В настоящее время программы Saturn V, Н-1 и «Энергия» свернуты.