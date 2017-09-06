Американский актер Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайоукера из фантастической киноэпопеи «Звездные войны», поведал о быстром способе стать знаменитостью. По его словам, это можно сделать в три шага, передает портал BT в среду, 6 августа.

«Это на самом деле очень просто. Шаг первый — взорвите "Звезду смерти". Вы заслужите благодарность миллионов людей на всю оставшуюся жизнь», — отметил Хэмилл.

«Как только вы укрепили свой образ благодетеля и героя, как это сделал Люк, перевоплотитесь в Джокера, воплощение подлости и порочности. Если вам удалось пройти через все это, третий шаг будет легким, — продолжил актер. — Напечатайте свой образ на куче товаров, на Pez-дозаторе (игрушка с конфетами), детском нижнем белье Underoos, электрической зубной щетке, спальном мешке».

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Хэмилл отметил, что его постигла именно такая судьба, и он искренне благодарен за полученное признание.

«Звезда смерти» — космическая станция, способная уничтожать целые планеты. Люк Скайуокер взрывает ее в первом фильме франшизы, «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда». Помимо съемок в фантастической эпопее, Хэмилл озвучивал злодея Джокера в мультсериалах о Бэтмене.