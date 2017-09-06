Стоимость отдыха в Дубае рухнула на треть

Организованный отдых в Дубае в сентябре текущего года подешевел почти на треть (28 процентов) по сравнению с тем же месяцем 2016-го — примерно до 88,2 тысячи рублей. Об этом в среду, 6 сентября, сообщает Ассоциация туроператоров России.

По данным сервиса продажи путевок «Слетать.ру», за упомянутую сумму два человека смогут 10 ночей отдохнуть в эмирате ОАЭ. Тур включает в себя перелет из Москвы в Дубай и обратно.

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Путевка с вылетом в октябре обойдется путешественникам в среднем в 111 тысяч рублей. Это на три тысячи меньше тарифов за тот же период 2016 года. Средняя стоимость тура на ноябрь составляет чуть больше 106 тысяч рублей. Это на 27 процентов меньше расценок за тот же месяц прошлого года.

Эксперты «Слетать.ру» также выяснили, что количество поисковых запросов на путевки в Дубай с вылетом этой осенью на 43 процента превысило показатели сентября-ноября 2016-го.

По информации Департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая, поток путешественников из России в эмират вырос почти в два раза в первой половине текущего года, достигнув 233 тысяч человек.

Ранее стало известно, что с января по март регион посетили 126 тысяч российских гостей. Это на 106 процентов больше показателей первого квартала 2016 года. С такими результатами Россия стала лидером по увеличению числа путешественников в Дубае.