Игроки сборной Саудовской Аравии получат по миллиону евро за выход на ЧМ-2018

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман пообещал каждому игроку национальной сборной по пять миллионов саудовских риалов (более 1 миллиона евро) премии за выход на чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает портал Ajel.sa.

По информации портала, футболисты узнали о премии, сумма которой станет рекордной в мире, от главы административного совета Управления по спорту Абделя Малика Аль Шейха, пришедшего поздравить их с успешной квалификацией на мировое первенство. Игроки бурно отпраздновали выход в основную стадию чемпионата мира.

5 сентября сборная Саудовской Аравии обыграла команду Японии со счетом 1:0 в матче азиатского отборочного турнира и гарантировала себе путевку на чемпионат мира. Единственный мяч забил нападающий Фахад Аль-Муваллад.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.