На парковке столичного «Ашана» погиб врезавшийся в отбойник водитель

В Москве на парковке, расположенной на крыше супермаркета «Ашан», Citroen врезался в отбойник. Об этом сообщили РЕН ТВ очевидцы в четверг 7 сентября.

По их словам, находившийся за рулем машины человек погиб.

Инцидент произошел на Люблинской улице. Обстоятельства устанавливаются. Причиной аварии предположительно стала потеря управления автомобилем.

Ранее 7 сентября сообщалось о гибели пятерых человек в результате ДТП на трассе М1 в Смоленской области. Около полуночи на 182 километре дороги столкнулись два грузовика и микроавтобус. Все жертвы были пассажирами микроавтобуса. Его водитель и еще один пассажир госпитализированы. Причиной ДТП предположительно стал выезд большегруза на полосу встречного движения.