Пограничники нашли два тайника с 8,5 тоннами икры на Камчатке

На Камчатке пограничники обнаружили два тайника, в которых были контейнеры с лососевой икрой общим весом 8,5 тонны. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе погрануправления ФСБ по Восточному арктическому региону в четверг 7 сентября.

«По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба, причиненного водным биоресурсам, превышает 28 миллионов рублей», — отметили в погрануправлении.

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Хозяева тайников устанавливаются.

По данным ведомства, в ходе нынешней лососевой путины у браконьеров уже изъяли более 19 тонн икры.

30 августа сотрудники полиции, ФСБ, Росгвардии и Россельхознадзора, обнаружили более 200 пластиковых контейнеров с красной икрой общим весом более пяти тонн. Вся эта продукция хранилась в заброшенном доме, расположенном в 136 километрах от поселка Ключи Камчатского края. Сотрудники правопорядка устанавливают, кому принадлежал склад.

