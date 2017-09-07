Перелезавший между вагонами брянский подросток лишился ноги

Тринадцатилетний подросток лишился ноги после того, как попытался перелезть между вагонами на железнодорожной станции в Брянске. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России в четверг, 7 сентября.

Сотрудники управления выясняют обстоятельства этого происшествия, организована проверка. Инцидент произошел 6 сентября около 18:40 мск. Подростки проникли на огороженную территорию станции Брянск — Льговский, и один из них в нарушение правил личной безопасности попытался перелезть на другую сторону железнодорожного полотна через сцепку движущихся на роспуск вагонов. В результате он получил травмы, приведшие к ампутации левой ноги.

По результатам проверки будет «дана правовая оценка, в том числе, роли родителей, образовательных учреждений, а также органов профилактики безопасного поведения детей».

19 июля трехлетняя девочка получила тяжелые раны на эскалаторе в московском метро на станции «Краснопресненская». Ее ногу затянуло в подъемный механизм. Его удалось быстро остановить. На место прибыли медики и диагностировали у пострадавшей рваную рану голени.