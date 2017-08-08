После укуса комара немка лишилась обеих ног и руки

Жительнице немецкого города Кельна ампутировали обе ноги и левое предплечье после комариного укуса. Об этом сообщает издание Kölner Express.

43-летняя Зонья Куйас (Sonja Kujas) работала уборщицей. В марте она выносила мусор, и ее укусил комар. По словам Зоньи, на месте укуса выросла шишка, потом она почувствовала ломоту в суставах, началось головокружение. Коллега по работе вызвала скорую помощь.

После обследования в больнице врачи отправили женщину домой, однако ее состояние ухудшилось, и муж был вынужден снова привезти ее в больницу. Пациентка впала в кому, ее конечности начали чернеть.

Врачам пришлось ампутировать ей обе ноги и предплечье. Медики полагают, что комар мог занести инфекцию при укусе, что привело к заражению крови.