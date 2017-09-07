«Дыра» в капитале казанского банка «Спурт» составила 5,2 миллиарда рублей

Разница между величиной обязательств и активов казанского банка «Спурт» составила 5,157 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Банка России.

Активы кредитной организации по результатам обследования временной администрацией оцениваются в 7,395 миллиарда рублей, обязательства — в 12,552 миллиарда.

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Банк России отозвал лицензию у «Спурта» 21 июля. В конце апреля ЦБ ввел в него временную администрацию и установил мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца. Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам банка после введения моратория.

По данным младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслава Путиловского, совокупная «дыра» в балансах российских банков, лишенных лицензий ЦБ в нынешнем году, оценивается в 0,5 триллиона рублей. С начала расчистки банковской системы — осени 2013 года — она выросла до двух триллионов рублей.