ЦБ лишил лицензии еще один банк из Татарстана

Банк России отозвал лицензию у казанского банка «Спурт», говорится в сообщении регулятора. Решение принято из-за неспособности кредитной организации обеспечивать в дальнейшем требования кредиторов. Санация банка была признана нецелесообразной из-за низкого качества активов и величины дыры в капитале.

В марте «Спурт» ограничил выдачу вкладов суммой в 50 тысяч рублей в день, в апреле она была снижена до 30 тысяч рублей. 24 апреля банк приостановил все операции по счетам клиентов «по техническим причинам».

Материалы по теме Зачистка в секторе Накроет ли Россию новой волной банковского кризиса «Раздувалась как лягушка» Как один из крупнейших банков России оказался на грани краха

В конце апреля ЦБ ввел в банк «Спурт» временную администрацию и установил мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца. АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам банка после введения моратория, оно продолжит выплаты после отзыва лицензии.

13 июля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет добиваться полного вывода недобросовестных игроков с банковского рынка, а его очищение является залогом здоровой конкуренции.

10 июля Банк России установил мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры». Выплаты вкладчикам банка станут одним из крупнейших страховых случаев за время расчистки банковской системы, признали в ЦБ. На 1 июня в кредитной организации было 170 миллиардов рублей застрахованных вкладов.