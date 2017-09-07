Вашингтон понадеялся на улучшение отношений с Москвой

США рассчитывают на улучшение отношений с Россией и хотели бы избежать продолжения политики «око за око». Об этом в четверг, 7 сентября, заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, передает ТАСС.

«Есть много сфер, где, как мы надеемся, мы могли бы сотрудничать», — отметила она.

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5 сентября Нойерт заявила, что Вашингтон надеется, что США смогут вернуться к ситуации, когда им удастся работать с Россией над общими проблемами, такими как КНДР и борьба с «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка). Нойерт также добавила, что закрытие российского генконсульства в Сан-Франциско уравняло число дипломатических объектов России и США, и подчеркнула, что Соединенные Штаты не высылают российских дипломатов.

31 августа власти США потребовали закрыть до 2 сентября генеральное консульство России в Сан-Франциско и прекратить использовать здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Как пояснили в Белом доме, эти действия стали ответом на сокращение американского дипломатического присутствия в России.

